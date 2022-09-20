许连碹：落实饮料瓶罐退费制 料不会大幅提高饮料价格

（早报讯）我国实行饮料瓶罐退费制，预料不会导致饮料价格大幅提高。

在饮料瓶罐退费制（Beverage Container Return Scheme）计划下，预先包装饮料的生产商和进口商须支付一笔费用给负责执行计划的经营者。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期二（9月20日）针对这项计划接受媒体访问时说，市场竞争将有助于稳定饮料价格，因此价格料不会显著上涨。

与此同时，按照其他已落实类似计划的海外地区所取得的经验，计划一大部分的成本也能通过销售干净、高质量和高价值的饮料容器来抵消。

“若更多企业实行循环经济模式，致力于使用可再循环利用的材料，那这些可回收材料的需求会有所增加。这意味着，这项计划的成本有可能进一步降低。”

根据国家环境局拟议中的饮料瓶罐退费制（Beverage Container Return Scheme），公众购买预先包装饮料时须支付1角或2角的押金，日后到指定回收站退回空容器时，便可取回押金。这项计划预计最迟2024年中落实。

针对一些消费者担心这是变相涨价，许连碹回应时强调，这笔押金不是预先包装饮料的税收，消费者只要退还空容器，就能取回全额押金。

“我们是要鼓励消费者退还空容器来拿回押金，培养回收习惯。我们了解这或会造成一些不便，我们下来会和负责执行计划的经营者合作，确保公众可更方便和轻易地到回收站退还空容器和取回押金。”