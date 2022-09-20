精神分裂捅死八岁女判无罪 妇女还押监狱

（早报讯）妇女患上精神分裂症，听到有声音说八岁大女儿是邪灵，结果活活将大女儿捅死。妇女因干案时精神不正常，被还押监狱，待律政部长指示。

这起事件发生在2021年8月10日上午11时38分，地点在芽笼的一间公寓单位。

被告是36岁的华族妇女，死者是她八岁的大女儿。

由于被告还有一名五岁的小女儿，法官令媒体不得报道任何会透露死者身份的资料，包括被告名字。

据双方同意的案情显示，被告和两个女儿案发时与家人同住，家人在2018年至2020年间，就发现被告举止怪异。

被告会怀疑手机和笔电遭骇客入侵，怀疑有别人要害她，会监督家人煮菜，还禁止女儿吃家人煮的食物。

案发当天早上，家人听见被告胡言乱语，还听见被告房间传来哭声。

被告哥哥听见哭声逐渐变大，决定进房查看，结果惊见被告裸着身子，手里拿着一把剪刀，地上还有一把刀。死者当时已倒下，流着很多血。

警方在接到报案后赶到现场，立即将被告逮捕，并送死者到医院急救。

不过死者伤势过重，于中午12时45分宣告不治。她身上有76道刀伤，死因为颈部以及胸部的捅伤。

被告星期二（9月20日）早上针对谋杀控状认罪，但由于她被诊断患有精神分裂症，案发时精神不正常，法官因此判被告无罪，并根据刑事诉讼法（Criminal Procedure Code），将被告还押樟宜监狱，等候律政部部长指示。