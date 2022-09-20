本地股市星期二早盘起0.41%

（早报讯）尽管市场仍担心美国联邦储备局本周接下来会宣布大于预期的加息幅度，但投资者趁低进场，本地股市也回弹。

星期二（9月20日）截至中午12时，新加坡海峡时报指数起13.23点或0.41%，报3269.54点。早盘盘中最高点3275.51点，最低点3261.63点。

早盘全场成交量3亿7714万股，总额2亿5896万元。整体上升股219只，下跌股141只。

海指成分股升多跌少，24只上扬，两只下跌，四只持平。

怡和合发（Jardine C&C）和云顶新加坡（Genting Singapore）领涨，前者起2.24%，报36.13元，后者起1.06%至1.91元。

刚在星期一（9月19日）成为海指成分股的皇胜酿酒厂（Emperador Inc.）持续下滑，跌1.96%至0.50元。怡和控股（JMH）跌0.16%至56.21美元。

联储局公开市场委员会会议将在本周举行两天会议后，在9月22日本地时间凌晨2时发布政策声明。

对今年接下来的市场展望，瑞士宝盛集团（Julius Baer）在一份报告中指出，进入年底，经济增长和通胀动态很可能是投资者风险承受力的主要影响因素，尽管市场预期会有波动，但风险资产面对的不利因素最终应该会缓解。

宝盛集团（Julius Baer）首席投资官兼执行董事会成员伊夫-邦宗（Yves Bonzon）说：“我们建议投资者保持投资，这可能令人困惑。然而，我们相信，我们目前正处于一个“扩张”机制中，保持投资是正确的选择。”

美国投资基金普徕仕（T. Rowe Price）亚太区多资产解决方案主管托马斯·普劳埃克（Thomas Poullaouec）在报告中指出，美国联邦储备局可能再次误读了通胀的威胁。

他指出，联储局在过去一个月大力加强紧缩政策的承诺，将通胀置于经济增长之上。尽管过去一年冠病和俄乌冲突对供应链的影响挥之不去，进一步加剧了通胀压力，但如今石油、木材和铜等关键投入成本已急剧下降。

最近的就业数据也表明，员工参与率上升，这将有助于缓解劳动力市场紧张和工资压力，而租金等其他“粘性”较强的通胀元素则在上升，虽然最近几个月有所缓和。

“尽管通胀不太可能很快回到联储局的2%目标，但下降速度可能比联储局收紧政策要快得多，这让市场怀疑联储局主席鲍威尔明年是否会谈到降息。”