跨岛线第二阶段将有六个地铁站 预计2032年竣工

（早报讯）地铁跨岛线第二阶段路线将建有六个地铁站，从光明山往西延伸到裕廊湖区，预计2032年竣工后，沿线约四万户家庭将享有更好的交通衔接，缩短车程时间。

配合地铁工程，政府将征用三个私人土地的部分地段，包括裕廊集团（JTC）的两个工业地段，以及武吉知马路的卡莎埃斯珀兰莎公寓（Casa Esperanza）部分停车位。新加坡土地管理局会按征地当天的市价赔偿业主。

交通部长易华仁星期二（9月20日）到东海岸综合车厂建筑工地视察时，公布跨岛线（Cross Island Line）第二阶段的具体路线和地铁站位置。

六个新地铁站：马城、阿尔柏王园、马裕、金文泰、西海岸、裕廊湖区

政府在2019年底宣布，跨岛线第二阶段路线将从地底下深达70米、穿过中央集水地带自然保护区兴建。根据陆路交通管理局文告，它将从光明山衔接到马城（Turf City）、阿尔柏王园（King Albert Park）、马裕（Maju）、金文泰、西海岸和裕廊湖区，约长15公里。建筑工程预计明年动工，约2032年竣工。

它将把地铁网络延伸到目前没有列车穿行的地区如斜阳大道（Sunset Way）、西海岸和马城。据媒体早前报道，位于武吉知马的马城的租户租约将在2023年12月31日到期，租户迁出后将腾出空间兴建新的地铁站，以应付日后的住宅发展项目的需求。

车程将显著缩短 从后港到义安理工只需35分钟

这个阶段将设有两个转换站，其中阿尔柏王园站将衔接滨海市区线，金文泰则衔接东西线。六个新地铁站落成后，乘客的车程时间将显著缩短，例如从后港到义安理工学院，目前搭地铁转巴士要超过一个小时，以后只需35分钟。

跨岛线是我国兴建的第八条地铁线，分三个阶段兴建，已动工建造的首阶段路线约长29公里，有12个地铁站，从东部的航空园站连接至光明山，途经罗央、白沙、淡滨尼、后港、实龙岗北和宏茂桥。

陆交局说，衔接到裕廊工业区的第三阶段的工程研究正在进行中。根据《联合早报》早前获得的招标文件，这条我国最长的全地下地铁线预计全长约56公里，第三阶段的西向路线预计约长13公里，介于裕廊和大士，共有四个地铁站，其中两个是转换站。

这条新地铁线全线落成后，首几年每天乘客量料超过60万人次，长期可增至超过100万人次。