调查：过半雇员在过去五年曾经历职场歧视

（早报讯）本地有超过五成的雇员在过去五年，曾经历职场歧视，但只有一半的受害者会勇敢对外求助，且不论发声与否，最终会有近三成的雇员，选择辞职离开公司。

妇女行动及研究协会（AWARE）星期二（9月20日）发布与市场调查机构Milieu Insight合作的职场歧视调查报告。

结果显示，1000名受访者中，有高达55%雇员，经历至少一种形式的职场歧视，而特定群体如少数族群（89%）、残疾人士（78%）、同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT、68%）及女性（58%），会比其他人更容易成为受害者。

这项线上调查在今年7月至8月，访问了1000名年龄16岁以上的上班族，许多曾经历职场歧视者认为，种族（41%）、年龄（35%）及性别（23%），是导致他们遭遇歧视的主因。

职场歧视可以是直接或间接的方式，或与歧视有关的骚扰，如公司是否有特定政策，导致雇员在职业生涯发展中处于不利地位，或因雇员个人因素如种族、宗教、年龄、性向、婚姻状态等，让他们在职场上有不好的经验。

根据调查，其中三种最常见的职场歧视，分别是公司没提供无障碍空间或落实灵活工作安排，让员工无法兼顾家庭责任、对应征人选设下特定条件的招聘广告，及以员工怀孕、行动不便或健康不佳为由，在考核时给与差评或不让升职。

尽管遭遇歧视，但只有46%的受害者会向公司人力资源部门、上司、同事或人力部求助。其他人会因为自觉歧视事件不严重、不相信当局会采取行动或证据不足，保持沉默。

妇女行动及研究协会执行董事林淑美在线上记者会上指出，调查结果可供政府在立法遏制职场歧视行为时作为参考，尤其是之前较少关注的间接歧视，并希望未来可对歧视有更明确和广泛的定义。