员工装发动机触电身亡 女雇主判罚10万元

（早报讯）员工安装扇卷门发动机时触电身亡，女雇主承认未确保工作场所安全，被判罚款10万元。

这起工业意外发生在2019年11月7日。涉案公司陈金成卷门的合伙人李宜藤（65岁）星期二（9月20日）出庭，承认一项违反工作场所安全与卫生法令的罪名。

陈金成卷门的主要生意是修理和替换卷门的发动机。死者董宝荣是公司的外籍员工，法庭文件没透露他的国籍和年龄。

案发当天，董宝荣和两名工人来到樟宜南2道的Tritech大厦，为一家建筑公司更换卷门的发动机。

三人在早上9时30分许开工。发动机距离地面约5.6米，董宝荣爬上阶梯安装新的发动机，另两人则手握阶梯，把器材递给他。

由于董宝荣开工前没关掉总电源，一启动发动机就有电流通过，导致他触电从阶梯跌下倒地。他被送往樟宜综合医院抢救，在早上10时39分伤重身亡。

人力部主控官指出，被告的过失导致董宝荣丧命。调查显示，根据公司的安全工作程序，员工开工前只须关掉隔离器的电源，但没有指示要关总电源。

另外，公司的风险评估没有点出触电的危害，也没确保员工采取相关的安全措施，如身穿绝缘手套和安全鞋、与带电的零件保持安全距离，以及需在鹰架上工作。在场的三名员工也没经过合格训练，无法搭起鹰架。（人名译音）