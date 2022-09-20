骗四人投资超过百万元 前股票经纪判监六年两个月

（早报讯）前股票经纪人谎称提供外汇投资，骗四人交出超过112万元，被判坐牢六年及两个月。

被告洪万裕（51岁）星期二（9月20日）承认六项欺骗罪状，其余15项交由法官下判时一并考虑。他将针对判刑提出上诉。

2013年至2015年，被告曾是外汇经纪商NoaFX的股票经纪人。在这段期间，他向四人谎称可替他们投资赚取利润。事实上，被告拿了钱后没有投资，只当成“回报”支付给其他受害者或还债。

被告拥有几个NoaFX的模拟投资户头，以便无风险测试股票交易策略，这些模拟户头跟真正的户头一模一样，用户通常无法辨别。

其中一名受害者肖恩听信被告的谎言，以为每月可赚取8%的投资回报，两年内共给了他66万元。为了让肖恩信以为真，被告让他登入模拟投资户头，使对方相信这笔钱已拿去投资。实际上，被告拿了大部分的钱去还债。

被告的同座邻居阿里也上当。阿里知道被告从事投资行业，某天找他帮忙投资，被告于是与他签下合约，并承诺阿里每月可获得2.5%的回报。结果，被告将阿里给他的35万元全部用来还债。

四名受害者共交出112万8000元。扣除当作“回报”归还受害者的23万余元，以及被告偿还的11万余元，受害者仍损失77万6920元。（人名译音）