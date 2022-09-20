Adventus控股向大股东的公司取得1000万美元贷款

（早报讯）凯利板挂牌公司Adventus控股宣布，获得掌控股东的公司提供1000万美元（约1410万新元）贷款。

目前持有Adventus控股30.86％股权的掌控股东——房地产发展商陈柏清（Chin Bay Ching，译音），通过他的私人公司Fiesta Development，与Adventus控股签署贷款协议，提供这笔贷款给Adventus控股。

Adventus控股星期二（9月20日）透露，贷款年利率为5％，12个月后到期，有选择权可延长多12个月或更久，直到获得其他金融机构再融资，视何者为先。

Adventus控股将使用贷款所得资金偿还银行贷款（600至700万美元）、支持Regis Bay和Hoi An Pearl项目的发展成本（100至200万美元）以及作为营运资金（100至200万美元）。

Adventus控股说：“相信这笔贷款将提高集团现金管理战略的灵活性，并为集团提供额外的现金，用于贷款的拟议用途。”

这笔贷款约为集团净有形资产值的4％，低于5％的门槛，因此公司不必寻求股东批准进行这项关系人交易。不过，因为超过净有形资产值的3％，因此必须公开。

Adventus控股星期二股价持平于0.7分。