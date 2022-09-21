星期三值得关注的股票

（早报讯）市场对美国联邦储备局加息幅度的担忧稍歇，投资者星期二（9月20日）趁低进场，使得新加坡海峡时报指小幅回弹，闭市报3266.94点，涨10.63点或0.33％。

不过，随着联储局宣布利率决策的日子逼近，投资者恢复紧张情绪，重燃对联储局加息幅度可能高于75个基点的担忧，华尔街隔夜股市再次下挫。

标普500指数跌1.13%，道琼斯指数跌1.01%，纳斯达克工商指数跌0.95%。

星期三（9月21日）值得关注的股票如下：

*Revez Corporation星期三（21日）要求暂停交易。

*马可波罗海业（Marco Polo Marine）盘后宣布，集团将建造并运营一艘新调试服务运营船（CSOV），为亚洲不断增长的海上风电场提供船舶服务。这艘船造价约6000万美元（8452万新元），预计于2024年第一季完工，它将成为亚洲设计的第一艘CSOV。

*顶级手套（Top Glove）截至8月底的第四季亏损达5259万令吉（约1627万新元），每股亏损为0.65仙；去年同期净利4亿4740万令吉，每股盈利5.58仙。集团全年净利同比大幅减少至2亿3597万令吉，每股盈利减少至2.91仙；去年同期净利达77亿1033万令吉，每股盈利达95.83仙。集团本财年计划派息1.2仙，去年同期派息65.1仙。

*百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）宣布以28亿8000万日元（约2940万新元）在日本收购两家疗养院，收购将于今年第三季完成。两家疗养院的年租金回报各为9290万日元和7200万日元。基于两处资产创造的5.2％的净房地产收益率，信托管理人相信收购将增加信托的每单位派息。

*联明集团（Lian Beng Group）星期二（20日）答复新加坡交易所（SGX）提问时，不愿披露身为董事、首席执行官或大股东家属等四名员工的薪酬，理由是这可能会影响集团吸引和留住关键和中层管理人员的能力。

新交所要求该集团详细说明五名员工的职责，并以10万元为单位说明他们的薪酬，并披露上限。

根据联明的答复，五人当中，Ong Eng Keong的薪酬有列入2022财年常年报告。至于其余四人是家属的员工，公司决定不披露他们的薪酬。该股维持在0.54元。