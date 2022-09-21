黄循财期许印度与亚细安交流更具建设性和系统化

（早报讯）新加坡一直视印度为具有战略意义的伙伴，数十年来保持紧密关系。副总理兼财政部长黄循财期许印度与亚细安的交流更具建设性和系统化，新印可深化合作，共同促进亚太地区的稳定与繁荣。

黄循财星期二（9月20日）结束印度的访问行程接受本地媒体采访时说：“毫无疑问，印度在区域和国际事务中的角色将随着时间的推移而增加。我们现在处于一个地缘政治竞争更加激烈的时代，当然焦点一直在中美关系上，这可以理解，因为这是世界上最重要的关系，但全球秩序中还有其他重要的参与者。”

黄循财认为，按照目前的趋势发展下去，印度在未来将超过日本，成为美国和中国之后的世界第三大经济体。

他指出，印度已经阐明了它的“向东干”（Act East）政策，希望实现包容、开放及以规则为基础的区域秩序，这与新加坡的利益和目标一致。

“在一些具体问题上，印度会根据国家利益作出自己的决定。例如在印太经济框架（IPEF）中，印度没有参与或决定不参与贸易支柱，但大门依然为印度敞开，它可以在未来加入。”

“印度积极参与了印太经济框架的其他支柱，供应链、绿色经济及公平经济，所以有很多合作的空间。”

不论是IPEF或双边的合作机会，黄循财认为，新加坡和印度都有共同利益，两国应该关注并继续加强在这些不同领域的合作。

“我们希望，印度和新加坡之间的这些合作领域不仅为两国服务，同时成为催化剂和探路者，在单边或多边平台上进行更广泛的合作。通过这种方式，印度和新加坡可以共同发挥作用，确保亚太地区更加稳定和繁荣。”

黄循财于星期一和印度总理莫迪会面，就绿色氢气、太阳能、金融科技，以及数据连接等新的合作领域进行了良好讨论。

上星期六，他和外交部长维文医生、贸工部长颜金勇、以及主管贸易关系的交通部长易华仁，一同参加在新德里举行的第一届印度—新加坡部长级圆桌会议，双方就粮食与能源安全及数码化等多个具潜在合作机会的领域进行了讨论。

黄循财希望这个部长级圆桌会议能成为双边定期持续会面的新平台，以协调和讨论新的合作机会。“同时，我们希望它是一个灵活的安排，不应该太僵化，因为会有新的合作领域、不断变化的需求和要求。”

他强调，这个会议的目的不仅是鼓励新加坡投资印度。“一部分是增加新加坡到印度的投资，私人企业已经对这方面展现高度兴趣，因为他们看到了许多机会，但另一部分是印度希望与更多区域国家连接。”

黄循财认为，新加坡和印度在不同领域有许多互补的角色。他以金融科技为例说：“印度在数码化方面取得了成就，初创企业和金融科技公司爆发式增长，有很多具潜力的新公司出现，年轻企业家都很有活力。新加坡是一个金融中心。我们也有一个充满活力的金融科技生态系统，但新加坡是一个更小的市场。”

黄循财星期天走访莫迪的家乡古吉拉特邦时，见证新加坡与古吉拉特邦签署了一份金融科技合作协议，促进金融科技创新的协作。

他星期二受访时说，这是一个相当创新的协议，让双方通过彼此的监管沙盒进行试验和创新，将有潜力的方案在两地扩展。

黄循财也在星期二分别与印度卫生部长曼达维亚（Mansukh Mandaviya）和电力部长欣德（RK Singh）会面，探讨两国如何强化医疗合作，为未来大流行病做准备，以及扩大再生能源与绿色氢气等领域的合作。