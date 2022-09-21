南大研究：从头发提炼出的角蛋白可催化蔬菜生长

（早报讯）吃沙拉时，你可以想象理发院满地的落发，极可能是催化口中蔬菜生长的“材料”？

南洋理工大学科研人员成功从人类头发提炼出角蛋白（keratin）作为水耕法基材（hydroponics substrates），并利用它试种微型蔬菜、包菜、小白菜和芝麻菜等本地常见蔬菜，取得良好效果。

值得一提的是，这类从废料制造的基材属于可持续性、可生物降解和环保的材料，降解后就成为植物的营养来源。

目前市面上售卖的水耕法基材多数是从岩棉（rockwool）、聚氨酯（polyurethane）和酚醛泡沫塑料（phenolic foams）制造，既无法持续也不能提供植物所需营养。

领导科研小组的南大材料科学与工程学院副院长（科研）黄奇伟教授说，除了头发，畜牧业的羊毛、角、蹄和羽毛，也能找到大量角蛋白作为生物废物。

“既然角蛋白可从许多农作废物提炼，这类水耕法基材可以是再循环使用农场废料的重要策略，成为可持续农业的一部分。”

根据南大文告，一克头发可生产约三个长1.5公分、宽1.5公分、高3公分，如冰块大小的基材。

参与计划的博士后研究员赵志通说，角蛋白基材可吸收和存留大量水分，使它成为可支持萌芽和生长、具潜力的介质。

研究小组获附属国立研究基金会的“卓越研究与科技企业学园”（CREATE）资助，正与包括城市农村的商业伙伴洽商展开大规模实地测试，旨在调整适合不同蔬菜的基材成分。

小组也准备研发结合不同养分的角蛋白基材，希望找出可以满足不同蔬菜需求，能催化生长以取得最高收成的基材。