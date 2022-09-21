本地股市星期三早盘持平

美国联邦储备局宣布利率决策的时刻逼近，投资者重燃对美国联邦储备局加息幅度可能高于75个基点的担忧，华尔街隔夜股市回跌，本地股市星期三（9月21日）早盘陷入横摆状态。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数微跌0.12点，报3266.82点。早盘盘中最高点3271.18，最低点3254.77。

早盘全场成交量4亿3680万股，总额3亿7244万元。整体上升股133只，下跌股210只。

海指成分股跌多升少，14只下跌，11只上扬，五只持平。

怡和合发（Jardine C&C）和扬子江船业（Yangzijiang）领涨，前者起1.47%，报37.70元，后者起0.99%至1. 02元。

领跌的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），前者跌2.34%至1.67元，后者跌1.17%至2.53元。

联储局公开市场委员会会议将在举行两天会议后，于星期四（9月22日本地时间凌晨2时）发布政策声明。

市场普遍预料联储局将加息75个基点，若加息幅度如市场所料，那么这会是联储局今年以来第三次以这个幅度加息。

不过，市场也担心，随着美国8月份整体通胀率超出预期达到8. 3%，联储局可能会来个更大幅度的加息。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说，尽管美国隔夜股市收盘价走低，但海指早盘仍持平。

“市场继续在等待本周联储局关于加息和加息步伐的决策。在缺乏任何重大宣布的情况下，大多数成分股没有起落。”

星展集团货币策略师黄鲳诚在一份报告中指出，市场已为公开市场委员会会议发出鹰派信息做好准备。

“人们普遍预计联储局将第三次加息75个基点至3.25%，高于原本预估的2%至3%的范围。不过，美国10年期国债收益率为3.56%，意味着市场已准备好迎接100个基点的意外举措。”

他指出，美国两年期国债收益率为3.97%，意味着明年的联邦基金利率（FFR）预期将达到4%以上的峰值。因此，经济预测摘要和公开市场委员会会议后的新闻发布会至关重要。

他预料联储局主席鲍威尔将会重申“对抗通胀的斗争远未取得胜利”的言论。

另一方面，鲍威尔可能把有关将联邦基金利率提高至5%、以致美国经济硬着陆的语气放缓。

在近期的杰克逊霍尔（Jackson Hole）年度研讨会上，鲍威尔已声言不会暂停加息。美国期货指向到了2023年第一季度，利率会达到4.50%的峰值。

“由于市场出现分歧，一些人预期会有更多加息，另一些则预料联储局将会暂停加息，预计在联储局公开市场委员会会议今天举行的当儿，市场会出现波动。”

他认为，如果鲍威尔在他传达的信息中找到适当的平衡，不能排除公开市场委员会会议将带动'买传言、卖事实'（buy- the-rumour, sell-the-fact）的事件。