醉酒误杀前女友 男子监12年

男子多次挽回感情不果，结果在喝醉的情况下，以29刀将前女友活活杀死。他星期三（9月21日）早上承认误杀罪，被判坐牢12年。

这起命案发生在去年2月16日晚上11时58分左右，地点是裕廊东32街第308座组屋底层、一家幼教中心前。

被告是37岁的中国籍男子郑贤丰，他面对五项包括误杀、酒后闹事以及蓄意伤害等控状。死者是34岁的马来西亚籍女郎谭美月，她是被告的前女友。

案情显示，被告与死者在2018年12月，因个别租一间组屋单位不同房间而认识。被告当时还未与妻子正式离婚，也另有女友。死者则与丈夫分居，育有三个儿子与一个女儿。

不过，被告与死者还是决定交往，两人在2019年9月至2020年11月同居。两人关系在2020年8月开始出现裂痕，时常为了小事而吵架，并互指对方不忠。

死者在2020年11月与被告分手，搬离与被告同居的住所。被告多次挽回感情，会到死者住家附近或公司找她，但死者不愿意复合。

就在案发当天早上，被告因心烦而请假，在家里喝酒。他传简讯给死者，称对方分手后显得开心，而自己却变得孤独。被告后来带着刀子、啤酒和零食，到死者住家附近等她。

被告见到死者后大喊一声“过来！”。死者见状，赶紧退后。

有路人看见被告背后插着一把刀，决定报警并观察情况。

路人发现被告在拔刀攻击跌倒后的死者，立即开着个人代步工具，用它来撞被告。

被告被撞后继续捅死者的胸部和腹部，死者无力反抗，只能大喊“不要”和“停”。

被告发现死者没有反应后，意识对方已死，最后逃跑。

死者事后被送往医院急救，但伤势过重，在隔天凌晨1时27分宣告死亡。

验尸报告显示，死者头部、嘴唇、胸部、腹部及四肢有至少29处刀伤，死因为胸部及腹部捅伤。（人名译音）