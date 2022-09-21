律师涉危驾撞后逃 未救助受重伤骑士

（早报讯）律师涉嫌危险驾驶，在快速公路撞倒电单车，看到骑士受重伤也没提供援助，甚至逃离现场，结果被控上庭。

Fong & Fong LLC律师所董事方满荣（Gregory John Fong Mun Yung，49岁）星期三（9月21日）被控危险驾驶导致重伤、撞后逃及没为伤者提供救援三项罪名。他未表态是否要认罪。

根据控状，车祸发生在2021年6月13日傍晚5时56分许，地点是加冷巴耶利峇快速公路朝淡滨尼快速公路方向，在靠近东海岸公园大道出口的路段。

被告当时开着一辆福士伟根（Volkswagen）的Scirocco掀背小跑车。控状显示，一辆电单车正行驶在第二条车道，被告从左侧超车，碰撞到电单车，导致骑士李明和（42岁）跌倒。

控状指骑士受重伤，但没提及他的具体伤势。撞到电单车后，被告没有停车，也没有援助受伤的骑士，直接逃离现场。

控方指被告若决定认罪，控方将以其中两项罪名提控，另一项罪状则交由法官下判时考虑，并认为他应该被判坐牢两到三个月，以及吊销驾驶执照24个月。

西装笔挺出庭的方满荣表示有意聘请代表律师，向法官申请让案件展期三周。他获准以1万元保释，案件将在10月12日再过堂。（部分人名译音）