彭博社：新翔集团拟以30亿美元收购世界最大航空货运处理公司

（早报讯）彭博社引述知情人士说，新翔集团（SATS）正在商谈收购航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services），收购价可达30亿美元（约42亿4000万新元）。

新翔集团股票星期三（9月21日）下午3时过后暂停交易。

总部设于法国巴黎的环美航务，目前的股东是私募基金Cerberus Capital Management。

彭博社星期三下午引述知情人士指，新翔集团已开始为这项可能的收购寻求融资。若是买卖双方敲定交易，新翔集团可能在接下来数周内发布消息。

双方还在考虑这项交易，而且细节还在变化。Cerberus和新翔集团都没有立即回应彭博社的询问。

环美航务在1971年成立，是世界最大航空货运处理公司，根据它的网站，公司在超过20个国家的超过160个主要机场营业。公司也提供地勤服务（ground handling services），以及为航空公司提供技术支援。它的年销售额达13亿欧元（约18.2亿新元）。Cerberus是在2018年以12亿欧元向Platinum Equity公司买下这家航空货运处理公司。

新翔集团星期三暂停交易时股价已涨0.74％，报4.09元。