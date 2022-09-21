国防部与内政部 推出国民服役技能创前程计划

（早报讯）全职国民服役人员完成服役后将迈入人生另一阶段，国防部、内政部与职总恒习合作，通过每季举办教育与职业展，及推出拥有7万5000个课程的线上学习体验平台，让他们提早做好准备和提升技能，以便日后可继续深造或就业。

职总恒习将在新推出的国民服役技能创前程计划（SkillsFuture@NS）下，每季举办国民服役技能创前程教育与职业展，供服役期剩下三个月至半年的国民服役人员参加，让他们在过渡到就业或继续接受高等教育阶段期间，获得更好的支援。

所有全职国民服役人员也可从11月1日起，通过手机应用和特属账户登入国民服役技能创前程学习体验平台（SF@NS LXP），免费选修符合个人需求的课程。平台课程共分六大类别，包括沟通技巧、编码、网路安全等。

所有新进及现职国民服役人员，可在服役期间激活账户，一旦开始使用，账户有效期为两年。这个新国民服役技能创前程计划，将取代现有的国民服役人员进修计划。

国民服役人员参与线上课程的次数不限，一站式平台也提供来自各政府机构、行业伙伴及教育机构的资讯，包括教育与职业展信息，他们也可报读或应征教育机构在平台上提供的课程或职缺。

国防部高级政务部长王志豪及内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授，在星期三（9月21日）到蒂凡那学院巡视由国防部、内政部及职总恒习联办举行的教育与职业展。王志豪受访时指出，政府珍惜和认可服役人员的贡献，也关注他们未来的职业生涯发展，新平台最大的特点，是可根据服役人员兴趣和志向，推荐适合的课程，以提升技能。

此外，就业与职能培训中心（e2i）也配合新推出的职能坚毅系列，举办多项与就职相关，如撰写简历、面试技巧、搭建人脉、薪资洽谈等实体或线上工作坊，让国民服役人员通过平台报名参加。

为期两天的教育与职业展有约4000名来自新加坡武装部队，警察部队及民防部队的全职国民服役人员参与。