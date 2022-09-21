打瞌睡闯红灯还开上公园连道 货车司机判监吊牌

（早报讯）货车司机连续打两份工，累得开车打瞌睡，不仅闯红灯，还把车开上公园连道行驶超过一公里，所幸没有伤及他人。

被告依布拉欣（27岁）星期三（9月21日）承认一项在公共道路鲁莽驾驶的罪名，被判坐牢六天，吊销驾驶执照15个月。

事件发生在2020年4月19日。案发前一天，被告晚上10时30分开始驾罗厘，直到19日早上6时30分才下班。休息一个半小时后，他早上8时又开始驾货车送餐。

他早上11时许到亲戚家用餐后，约中午12时开车回家，不料途中累得打瞌睡，来到宏茂桥5道的路口时闯红灯，接着撞上公园连道的路缘。

为了闪避被告，另一辆汽车得紧急刹车。这辆车停下后，车上的一名乘客走到货车旁，发现被告坐在驾驶座，头靠在驾驶盘上睡着了。乘客敲车窗叫醒被告，问他是否无恙，被告只说累了想回家。

然而，被告没有倒车回到路上，却继续在公园连道上行驶了1.2公里，来到公园连道的尾端才停下。

这时，有路人上前查看被告，发现他说话含糊不清，坚持自己没事，也不听路人的劝告等警察到场，就撞坏了栏杆和防护柱离开。

警方通过行车记录器画面找到货车车牌，随之查出被告的身份。

代表律师求情时指出，案发当时是阻断措施期间，公园连道上的人不多。但控方指出，公众仍使用公园连道做运动，一般人没有料到公园连道上会出现货车，被告有可能造成显著伤害。