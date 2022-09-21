健康SG计划明年下半年启动 60岁及以上可免费打疫苗和体检 减少慢性病开销

（早报讯）60岁及以上的居民明年下半年将率先加入健康SG计划，跟着固定的全科诊所或综合诊疗所预防和管理慢性病，除了首次问诊、指定疫苗和体检免费，慢性病药物费用也跟综合诊疗所接近。

经过几个月的筹备和征集意见，卫生部星期三（9月21日）正式公布健康SG白皮书，让大家就近看固定医生的同时，从预防做起，控制好慢性病，从长远来说减少对医疗体系和个人的开销和负担。

最先加入计划的是60岁及以上居民。他们可在2023年下半年加入，选择到固定的全科诊所或综合诊疗所。

卫生部预计在下来两年内将计划扩大至40至59岁的居民，之后再推广至其他年龄层。

居民选择的诊所可以是住家附近的、之前熟悉的，或在雇主指定医生名单内的。居民首两年能更换诊所四次，之后每年最多更换一次。

参加首次免费问诊后，居民与全科医生共同制定保健护理计划，讨论如何通过改变生活方式或定期体检和疫苗接种改善健康。居民之后可随时通过医疗保健资讯网（HealthHub）来查看和跟进。

加入计划后，接种卫生部推荐的疫苗将免费，看慢性疾病时用保健储蓄也不再需要像目前一样支付15％共付款。

下来也有一种新的社保援助计划（CHAS）津贴，如果要买名单中常用的慢性病药物，药物价格将与综合诊疗所的价格接近。

为鼓励居民加入健康SG计划和保持健康，完成首次看诊以及维持健康指标的人，会在保健促进局积分制度下累计保健积分，用以兑换购物或交通礼券。

卫生部说，要营造健康SG的生态圈，得动员全科医生和社区伙伴、帮大家改善生活方式，以及为诊所提供IT系统等支援。

卫生部自今年3月宣布健康SG计划以来，已向超过6000名公众收集反馈，并与私人全科医生、雇主和伙伴沟通，获得各方广泛的支持。

卫生部已将白皮书提呈国会，预计将在10月国会复会时进行辩论，公众可上卫生部网站查阅白皮书内容。