新翔集团澄清：收购环美航务的潜在交易不一定会进行

（早报讯）新翔集团（SATS）针对彭博社有关它在商谈收购航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services）的报道，作出澄清。

新翔集团星期三（9月21日）闭市后发布文告说：“虽然我们正在讨论可能收购环美航务公司（‘潜在交易’），但尚未达成明确的条款或正式的法律文件（包括收购价）。因此，这篇文章包含重大的不准确的事实。”

彭博社星期三下午报道引述知情人士说，新翔集团正在商谈收购世界最大航空货运处理公司环美航务，收购价可达30亿美元（约42亿4000万新元）。新翔集团已开始为这项可能的收购寻求融资。双方继续在考虑这项交易，并且细节还在变化。

新翔集团在彭博社报道有关消息后，要求股票暂停交易。

新翔集团在文告中还指出：“新翔集团的其中一个战略要务是要扩充在亚洲和全球的业务网络和能力，因此我们不断的在寻找收购机会。关于那个潜在交易的讨论还在进展，因此不一定会进行或落实。如果有必要，有任何进一步的重大进展，新翔集团将依循新交所挂牌条例规定的义务，及时作出宣布。”

它劝请股东们在买卖新翔集团股票时谨慎小心，避免对他们的投资采取可能有害利益的任何行动，包括依靠投机猜测的信息。股东们应该小心阅读它的澄清宣布以及仍会进一步的宣布，若对该如何行动有任何疑问，可以询问他们的股票经纪、银行经理、律师或其他专业顾问的意见。