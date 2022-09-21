贪污调查局成立70周年 哈莉玛：廉洁体制让新加坡跃升第一世界国家

（早报讯）廉洁的体制是推动新加坡从第三世界国家，跃升为第一世界国家的重要因素。因为有公众对政府和公共机构的高度信任，我国的社会和经济才能取得今天卓越的发展。

哈莉玛总统说，对新加坡这样一个天然资源匮乏的小岛国来说，拥有廉洁的体制是我国其中一项最大的竞争优势。这些年来，大家可以看到公众对政府的信任，如何帮助我国面对挑战和克服逆境，包括最近的冠病疫情。

哈莉玛总统星期三（9月21日）以主宾的身份，出席于总统府举行的贪污调查局70周年活动和晚宴。在座的还有总理李显龙、荣誉国务资政吴作栋、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，以及主管公共服务的教育部长陈振声。

哈莉玛致辞时说，建国总理李光耀和第一代领导团队，视诚信和能力为善治的核心，用心良苦地建立起人们对制度和政府工作方式的高度信任。

“新加坡人清楚政府做的决定和制定的政策都是为了公共利益，而非私人或既得利益。这奠定了政府和人民之间牢固的社会契约。新一代的领导人，甚至是每一名新加坡人，都有责任守护和维持我们继承的一切。”

在坚守“诚信和廉洁”的旅途中，哈莉玛认为，贪污调查局不仅在过去，也将在未来扮演关键角色。

胡姬花以贪污调查局命名 纪念建局70周年里程碑

一株由新加坡植物园培育的胡姬花以贪污调查局命名，纪念建局70周年里程碑。（唐家鸿摄）

一株由新加坡植物园培育的胡姬花以贪污调查局命名，纪念建局70周年里程碑。

另外，贪污调查局出版了新书《严谨、彻底、无畏：贪污调查局的故事》。全书分六章，横跨1819年至今，讲述我国如何铲除殖民时期留下的贪腐问题。