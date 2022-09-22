（早报讯）尽管美国联邦储备局如预期宣布加息75个基点，但联储局主席鲍威尔暗示还有更多加息，华尔街隔夜股市（9月21日）显著下挫。

纳斯达克工商指数跌1.79%，标普500指数跌1.71%，道琼斯工商指数跌1.70%。

鲍威尔在为期两天的政策会议后（本地时间9月22日凌晨2时）举行的新闻发布会上表示，通胀水平并没有像联储局预期的那样下降。

“我们的预期将开始看到通胀下降，主要是因为供应方面好转……我们看到供应方面有所好转，但通胀并未真正下降。”

在联储局料将再次大幅加息前夕，市场弥漫谨慎氛围，亚洲股市星期三（21日）走势疲弱。新加坡海峡时报指数星期三闭市跌5.15点或0.16％，报3261.79点。

星期四（9月22日）可关注的股票如下：

*凯德投资（CapitaLand Investment）旗下的雅诗阁（Ascott）星期四开市前宣布推出旗下增长最快的品牌馨乐庭（Citadines）的更新版。

该品牌在56个城市拥有80个正在开发的房地产。雅诗阁于2004年收购了欧洲的馨乐庭连锁酒店。

此后，它的投资组合增加了两倍，并拥有104家在运营的房地产，包括位于新加坡金融区的最新旗舰房地产新加坡馨乐庭莱佛士坊（Citadines Raffles Place）。

*大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）星期三深夜宣布进行上市以来的首个收购，将以46亿7600万日元（ 4770万新元）在日本买下两个永久地契的物流设施和一幅永久地契地段。这项收购将通过结合银行借款和保荐商认购信托达12亿5000万日元的信托单位来支付，每单位0.77元的价格比9月20日的闭市价高出14.9%。从形式上来说，收购预料给每单位派息增益1.3%。

*新翔集团（SATS）针对彭博社有关它在商谈以30亿美元收购航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services）的报道作出澄清。

新翔集团星期三（21日）闭市后发布文告说：“虽然我们正在讨论可能收购环美航务公司（‘潜在交易’），但尚未达成明确的条款或正式的法律文件（包括收购价）。因此，这篇文章包含重大的不准确的事实。”

彭博社星期三下午引述知情人士报道，新翔集团（SATS）正在商谈收购世界最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services），收购价可达30亿美元（42亿4000万新元）。新翔集团已开始为这项可能的收购寻求融资。双方继续考虑这项交易，并且细节还在变化。

新翔集团在彭博社星期三报道有关消息后暂停交易时股价涨0.74％，报4.09元。集团星期四开市前要求恢复交易。

*吉宝基础设施、中国石油、法国液化空气公司Air Liquide和雪佛龙（Chevron）宣布签署一份谅解备忘录，组成一个联盟，旨在为我国碳捕集、利用与封存技术的研究、测试和开发、物流和运营提供解决方案。

*为加强对企业的广告服务，Revez Corporation的全资子公司Revez Motion与胜德丽生活时尚（Stellar Lifestyle）公司签署谅解备忘录，共同推进我国下一代（nextGEN）数码互动媒体的发展。胜德丽生活时尚拟采用Revez Motion的元宇宙增强现实、混合现实、虚拟现实等前沿技术来推动下一代广告服务的发展。

*新加坡交易所（SGX）推出外汇电子通讯网络SGX CurrencyNode，让全球市场参与者以匿名的方式连接多个场外外汇流动资金池。

新交所星期三闭市后发文告披露，新网络采纳中央主要经纪商（central prime brokerage）模式，为外汇现货、贵金属和无本金交割远期合同（Non-deliverable Forward，简称NDF）提供流动性，计划在稍后推出外汇掉期和NDF价差合同。

网络的中央主要经纪商是法国巴黎银行（BNP Paribas）和德意志银行（Deutsche Bank）。新网络托管于本地数据中心SG1，它让全球银行、非银行流动性供应商、经纪商和机构投资者通过单一渠道以匿名方式接触多个场外外汇流动性的来源。

新交所星期三收报9.55元，起0.21％。

*DigiCore房产信托（Digital Core REIT）星期四（22日）开市前宣布与Digital Realty达成协议，以5亿5800万欧元或约5亿5800万美元（按100%持股计算）收购位于德国法兰克福的永久地契数据中心25%的股权。

信托也可选择在适当的市场条件下，收购法兰克福设施的89.9%权益和得克萨斯州达拉斯的永久地契数据中心90%的权益，价值1亿9900万美元（按100%的持股计算）。

信托将获得的实际权益和将产生的每单位派息（DPU）增益，将取决于信托是否通过股权融资来部分资助交易。如果未进行股权融资，信托将进行100%的债务融资交易，那么信托将仅收购法兰克福设施的25%权益，但不会收购达拉斯数据中心的任何权益。

债务融资交易预计将为DPU增益约2.0%，而股权融资方案预计将为DPU增益约3.1%。