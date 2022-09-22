马国高原菜产量过剩 番茄 菜心 小白菜跌价

（早报讯）随着疫情好转，马来西亚逐步放宽客工到菜园工作，来自彭亨金马仑的高原菜近期产量过剩，其中番茄批发价跌幅超过一半，零售价每公斤约2元至2元5角，菜心、小白菜、青葱价格也滑落二至三成。

本地进口的蔬菜中，有42%源自马国，但跌价主要是高原菜，其他产自柔佛的平地菜如苋菜、空心菜和番薯叶，价格持平。

新加坡果菜出入口商公会副会长陈春发受访时指出，从马国进口的高原菜如菜心、小白菜、番茄、青葱，本周批发价显著下滑，其中番茄跌价超过五成。

他指本地进口蔬菜种类众多，价格常有波动，有时候起价是天气因素，但这轮跌价主要是高原菜供过于求，不过商家不会因此减少进口以稳定价格，相反会想办法帮菜农销售多余的蔬菜。

番茄每公斤跌逾1元

记者星期四（9月22日）早上走访忠邦巴刹，发现蔬菜供应充足、种类齐全。摊贩谢林嘉（70岁）说，番茄目前每公斤零售价2元4角，比之前的3元5角跌价不少，他的摊位小白菜和菜心每公斤卖3元，青葱则是6元，便宜至少1元。金马仑种植的芥兰则是每公斤4元，比其他品种如香港芥兰稍微便宜。

已卖菜长达38年的他透露，平地菜如番薯叶和苋菜的价格介于3元至3元5角，价格和需求稳定。他说：“我向来依照来货价格调整售价，蔬菜价有上有落，年底雨季可能会起价，但这些调整都是暂时的。”

新鲜蔬菜摊主余先生（73岁）说，佳节期间番茄售价可高达每公斤4至5元，如今价格滑落至2元5角。至于收成快的高原叶菜小白菜及菜心，他以每包1元5角至2元的方式出售，每包重量介于350克至550克。