市场担忧美国经济明年可能衰退 本地股市星期四早盘跌0.4%

（早报讯）尽管美国联邦储备局宣布加息75个基点正如预期，但升息周期的最高利率（terminal rate）预期提高，引发市场对美国经济明年可能陷入衰退的担忧，华尔街隔夜股市下挫，亚太股市星期四（9月22日）早盘普遍走低。

星期四截至中午12时，新加坡海峡时报指数跌13.12点或0.4%，报3248.67点。早盘盘中最高点3256.84点，最低点3243.46点。

区域股市方面，香港和台湾股市领跌，分别下挫1.84%和1.06%。

海指早盘全场成交量4亿6250万股，总额4亿7281万元。整体上升股159只，下跌股245只。

海指成分股跌多升少，21只下跌，六只上扬，三只持平。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和胜科工业（Sembcorp Industries）领涨，前者起1.94%，报1.05元，后者起1.90%至3.22元。

领跌的是新翔集团（SATS）和大华银行（UOB），前者跌5.62%至3.86元，后者跌1.26%至27.33元。

电子交易平台经纪商TD Ameritrade新加坡总裁贝克（Greg Baker）说，持续加息加上欧洲能源危机和地缘政治紧张局势加剧等现有压力，可能导致全球经济在明年面临衰退风险。

“我们看到包括标准普尔500指数和道琼斯指数在内的主要指数以及亚太股市，对全球宏观经济指标的反应更加敏感。投资者应持长远视野，维持多元化的投资组合，以抵御当前市场的短期波动。”

摩根大通资产管理（J.P. Morgan Asset Management）亚太首席市场策略师许长泰说：“强劲的就业增长和持续的劳动力需求过剩，表明软着陆仍有可能。不过，联储局积极的紧缩政策使明年经济衰退的概率上升了。”

对劳动力的持续过剩需求预计使失业率的上升保持温和，但较高的失业率却是抵御通货膨胀的必要手段。联储局公开市场委员会明年将把利率提高到4%至5%，并预计在2025年前不会开始降息。

许长泰指出，联储局声明中的语调与7月份几乎相同，特别是重申了“在目标范围内持续加息将是适当的”的说法，为年底前再加息125个基点敞开大门。

他指出，因此，股市的短期展望仍然具有挑战性。“对于亚洲而言，联储局的加息结果也可能在短期内继续对风险资产施加压力，尤其是对出口导向型公司而言。”

他指出，美元的强劲走势很可能持续。亚洲央行已经开始收紧货币政策（中国和日本除外），这应该有助于限制亚洲货币贬值的程度。