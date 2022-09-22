男子用餐遇横祸 落地灯倒下碎片割伤手

（早报讯）男子到餐馆用餐，落地灯突然倒下，玻璃碎片飞溅割伤手。

这起事件发生在9月20日中午12时35分左右，邓先生（41岁，讲师兼病理学家）和哥哥（55岁）到怡丰城（VivoCity）的翡翠苑（Crystal Jade Pavillion）用餐时，哥哥被倒下的落地灯碎片割伤。

邓先生透露，他们当时等账单，岂料旁边一个又高又重的落地灯突然倒下。

“落地灯离我的肩膀和哥哥的脸只有几公分距离，所幸没有直接砸中，否则后果不堪设想。”

事发突然，邓先生和哥哥来不及反应，哥哥的手臂被打到，玻璃碎片飞溅后，也割伤了哥哥的手。

根据邓先生提供的照片，餐桌上和周围都有玻璃碎片。

“我们后来在鞋子里也发现玻璃碎片，结果还买了新袜子。”

邓先生说，餐馆副经理当时称为了表示歉意，提议给20％折扣。“他们餐馆才刚开幕，其实已经有20％优惠了。我们质问对方，她才愿意免单。当天用餐的费用其实少于80元。”

餐馆感抱歉 事后已采取预防措施

他透露，第一次光顾该餐馆，以后也不会再去。

翡翠发言人指出，他们为事件感到抱歉，承认职员能更好地处理事情，并已采取行动，确保服务素质有所提升。

期间，他们尝试联系受影响的顾客，想向对方道歉以及提供事情的后续进展。

发言人也指，作为预防措施，已联系承包商，将每一盏落地灯固定在地毯上，也希望借此向顾客确保他们的安全和用餐环境是餐馆重要考量。

对此，邓先生仍表示不满，毕竟倘若落地灯真的砸中他们，或是致命的伤害。