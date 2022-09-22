又两起假公安骗局 警方火速找到受害者

（早报讯）警方五天内接到两起24岁硕士生和16岁中学生遭绑架的通报，在接到报案的隔天警方火速找到两人，成功阻止两家人坠入假公安骗局。

新加坡警察部队星期四（9月22日）发文告说，来自东陵警署、刑事侦查局、商业事务局和警方情报部门的警员，分别在9月8日和12日接到绑架案通报。

在9月12日的报案中，一名人在中国的妇女报警说，自己收到16岁儿子的求救视频和语音，“绑匪”要她支付100万人民币（约20万新元）的赎金。

初步调查显示，男生接到自称新加坡卫生部人员的电话，指他涉嫌在本地散播疫情相关的谣言。几天后，他又被骗子告知涉嫌从中国走私漏税香烟到新加坡，对方过后又指他涉及洗黑钱案。对方也说，可能是男生在中国的母亲不慎将他的资料外泄，导致他的身份被利用。

余姓男生（假名）在警方安排下受访时说，骗子指示他在9月12日上午出门，“对方要我到不同商场转悠，避免被不法之徒跟上。”

男生后来被送往一处房间，并被要求用他在商场内购买的番茄酱和绷带伪装自己受伤，并拍摄视频来“考验”母亲。“我这时才发现自己上当了。我希望分享自己的经验，能够警惕及避免其他人受骗。”

骗子伪造政府机关的文件。（警方提供）

另一名来新加坡不到两个月的24岁硕士生，则先被“骗子”告知，他的包裹含非法冠病药物，在边境遭当局起获，过后又被指涉及诈骗等案件。骗子要硕士生自拍视频，让“执法人员”用来揪出幕后团伙，不料视频却被用来恐吓他的家人。

警方在接获报案的隔天就火速找到两人。据了解，两起案件没有关联，调查工作正在进行中。

今年1月至8月，警方一共接到476起假公安骗局的通报，涉及款项至少5730万元。警方强调，任何海外执法机构在未经新加坡政府批准前，无权在本地展开执法行动、逮捕任何人或要求公众协助任何形式的调查。警方也不会要求公众转钱助查。