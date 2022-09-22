付500元找人代考驾驶理论考试 男子判监两个月

（早报讯）没把握通过基本驾驶理论考试，马来西亚籍男子付500元找人代考，结果计谋当场被交警考官识破，换来两个月的牢狱之灾。

被告吴亚福（52岁）星期四（9月22日）承认教唆他人冒充身份欺骗的罪状。企图代替被告参加考试的中国籍男子张忠良（28岁），则已在2022年7月认罪，同样被判坐牢两个月。

吴亚福案发时是建筑工人，他原本驾驶一辆马国注册的电单车。由于他打算长期在本地工作，因此想在本地购买电单车，并将马国驾照转换为本地驾照。然而，转换执照的条件之一是申请人必须通过基本驾驶理论考试。

吴亚福对考试没有把握，于是通过同事找上“中介”，答应支付500元让后者找人代考。当时在本地当司机的张忠良，在微信看到帮人代考的广告，为了赚外快决定接下工作。

检查工作准证 核实身份时穿帮

2022年6月28日，吴亚福到兀兰的新加坡安全驾驶中心与“中介”会面，他付了500元，交出工作准证后，就到附近咖啡店等候。

张忠良当天也来到安全驾驶中心，从“中介”手中接过吴亚福的工作准证。中介当时告诉他，事成后会得到200元酬劳。

同天早上9时，张忠良以被告的身份来到中心，交出被告的工作准证。不过，工作人员指示张忠良拉下口罩以便核实身份时，却发现张忠良本人的长相与准证上的照片不同，张忠良甚至连被告的身份证号码也说不出。

工作人员进一步要求张忠良提供其他文件证实身份时，已经无计可施的张忠良只好离开。他不久后跟吴亚福回到中心，工作人员接着报警处理。（人名译音）