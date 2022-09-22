本地股市星期四微升0.04%

（早报讯）本地股市先跌后起，海峡时报指数在星期四（9月22日）逆势上扬，以3263.07点收盘，涨幅为1.28点或0.04%。

美国联邦储备局如市场预料宣布加息75个基点，海指盘中一度跌至3243.46点，但在尾盘奋起直追。

资深股票经纪何成富指出，银行股收复大部分失地，带动大盘上涨。他认为，相对于美股，本地股市的防御能力较好，可能是因为新元走强，吸引寻求投资避风港的资金流入。

“利率上升将能推动本地银行盈利升高，前提是不引发经济衰退。房地产投资信托则被抛售，因为信托可能因为贷款成本升高而受打击。”

全天全场交易量10亿2000万股，交易额为10亿9000万元。上升股230只，下跌股257只。

海指成分股起落参半，领涨的包括扬子江船业（Yangzijiang）起6.8%至1.10元；胜科工业（Sembcorp Industries）上升2.53%至3.24元；云顶新加坡（Genting Singapore）起1.26%至0.805元。

下跌的包括新翔集团（SATS），收跌5.13%至3.88元；皇胜酿酒厂（Emperador Inc.）滑落1.01%至0.49元；丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）下滑0.6%至1.65元。