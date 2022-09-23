（早报讯）受到货币收紧政策的影响以及对全球经济放缓的预期，美国股市三大股指星期四（9月22日）延续下跌走势，纳斯达克指数跌1.37%，收于11066.81点；标普500指数跌0.84％，报3757.99点；道琼斯工商指数收跌0.35%，报30076.68点。

投资银行咨询公司Evercore ISI副主席克里什纳古哈（Krishna Guha）说，更高更久的利率，预示着经济将硬着陆的可能性增大，美国联邦储备局明确地鹰派态度增加市场投资风险。

新加坡海峡时报指数22日以3263.07点收盘，涨幅为1.28点或0.04％。全场交易量10亿2000万股、交易总值10亿9000万元，上升股和下跌股各有230只和257只。

亚太地区股市星期五（23日）开盘全部下跌，首尔和悉尼股市分各跌0.82%和1.22%。东京股市休市。

本地星期五开盘可关注股票：

1.在新加坡交易所观察名单中的USP集团（USP Group）星期五盘前要求暂停交易，具体原因有待公告发布。USP集团星期四股价暴涨54.55％，受到新交所质询。

2.威百亿国际（VicPlas International）截至7月底全年集团营收上涨14.8%至1亿3081万元。净利则下跌15%至884万元，每股盈利下跌至1.7分，去年同期为2分。净利下跌主要因是集团的医疗设备部门受到供应链中断导致的成本上升和疫情的影响，以及市场扩张的费用上涨。集团将派发全年每股0.45分股息，派息日为明年1月20日。

3. MM2全亚影视娱乐（mm2 Asia）星期五盘前要求暂停交易，具体原因有待公告发布。

4.克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）澄清，不受丹麦政府最新的公司税政策影响。信托说，丹麦政府日前宣布从2024年起向财务投资机构征收公司所得税，而信托和子公司不是财务投资机构，并且已经在缴交公司所得税，因此新政策不会影响信托的可派发收入。