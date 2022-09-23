李总理：小国应积极加强多边体系 在多个领域合作以维护利益

（早报讯）李显龙总理说，小国应积极参与加强多边体系，并尽可能维持公平的竞争环境，在多个领域合作，以维护小国的利益。

李显龙总理星期五（9月23日）在一段祝贺联合国大会小国论坛（Forum of Small States）30周年的视频中说，小国面临巨大挑战，外部环境变得更为混乱与危险。

俄罗斯入侵乌克兰公然违反联合国宪章，破坏以规则为基础的秩序；美国和中国之间的紧张关系，增加了大国之间发生冲突的风险；粮食和石油价格上涨以及供应链中断加剧了贫困问题，甚至可能导致饥荒；气候变化、新兴病原体和网络危害威胁了世界各地数十亿人。

李总理说，这些不确定因素和威胁，对像新加坡这样的小国的经济、社会和生存构成严重危害。

“但小国并不是没有推动作用的。我们可以通过敏捷、足智多谋和协作来弥补规模上的不足。这样，我们才能在联合国发挥有效作用，支持和维护以规则为基础的多边体系。”

李总理指出，小国的安全和生存依赖于多边体系。尽管这种国际秩序并不完美，却是迄今为止最好的选择。若倒退到一个“强权即公理”（might is right）的世界，小国无法生存，大国也不会更好。

“因此，我们必须积极参与，加强多边体系，尽可能保持公平的竞争环境，以保障小国的利益。”

李总理说，小国必须在多个拥有共同利益的领域上合作，这包括可持续发展、气候变化和网络安全，以及影响全球共同利益的新问题，如海洋和外太空的治理。

“我们应参与制定国际议程，小国的关切与利益应从一开始就考虑在内。”