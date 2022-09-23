本地股市星期五早盘跌26.97点

（早报讯）更多国家央行加入加息队伍，市场对经济衰退担忧上升，本地股市星期五（9月23日）低开低走。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌26.97点或0.83%，报3236.1点，盘中最高点是3247.92点，最低点3233.15点。

亚太股市连续六周下跌，除东京股市休市外，亚太其他区域股市萧条，悉尼和深圳股市分别大跌2.11%和2.05%，领跌亚太股市；首尔、香港、上海和台湾的股市跌幅介于0.96%和1.8%。

海指成份股方面，27只下跌，两只上扬，一只持平。

领跌的是怡和控股（Jardine Matheson）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），前者跌2.46%元至55.6美元，后者跌2.22%至1.32元。

仅有两只上涨的成份股是扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）和新翔集团（SATS），分别起6.36%至1.17元，以及起0.52%至3.9元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）居前，成交量分别为6803万股和6800万股，前者股价无变动。

辉立证券首席交易员张健良接受《联合早报》采访时说，除美国外，全球各大央行也陆续开始加息，增加了经济衰退的风险。新的预测显示利率将在明年达到4.6%，高于此前预测的3.8%。这同样让本地银行股和信托股承压，导致海指下跌。因为经济衰退将影响银行的业绩，而利率的上涨让投资者对信托股股息的回报率要求更高。

他认为，短期内，海指走势可能还将偏弱，下一个支撑点位在3200点。

彭博社引述全球顶尖股票经理穆伦坎普（Jeff Muhlenkamp）说，投资者应等到市场调整到“不可理喻的价格”时才会出手。他表示，如果到时联储局出手救市，资金将重新投入股市。但目前，刚出台新一轮加息之后，这看起来遥不可及。

瑞士银行财富管理环球投资主管哈菲尔（Mark Haefele）则持不同观点。他认为，考虑到高通胀不利于现金保值，投资者应继续投资以免错过反弹时机。不过，要选择那些公司收入稳定且基本面好的防御型股票。