女友与两女扭打 火爆男动粗推人被判坐牢

（早报讯）情侣吵架引来围观者，女友动怒与围观者扭打，火爆男友也动粗推人。这名男友曾因不喜欢别人长相，竟把人打到鼻子骨折，如今被判坐牢六个月和罚款5000元。

被告杨伟龙（34岁）共面对四项控状，星期四（9月22日）承认蓄意重伤他人、刑事暴力和触犯公路交通法令的控状，另一项则由法官下判时一并考虑。

案情显示，去年5月13日凌晨2时40分，被告和当时的女友林紫晶（26岁）在惹兰勿刹附近福士路（Foch Road）的一家餐厅外起争执，两人事前已喝了酒。

餐厅里的男女顾客和女老板听见外头骚动后，到餐厅外探个究竟，结果女友被他们惹怒大吵起来，还跟女顾客与女老板混战。

这时，有警员到场调解，把三人分开，怎料女友再次回到餐厅，攻击女顾客和女老板。被告当时使用武力，把女顾客从女友身边推开。

此外，被告也涉及另一起蓄意伤人案，地点在马里士他路。

今年2月14日，喝了酒的被告站在人行道上与女友说话。这时，一名男子和其友人经过，被告称因“不喜欢他的样子”，就揍了对方脸部两次。男子送院后，被诊断出右脸挫伤和鼻骨骨折。

律师求情时说，争执后都有第三方介入，指女友引发“暴力”，被告是为“保护”女友才推了对方，而女友当时患有异位妊娠，两人才会吵架。

林紫晶也因被控恐吓、蓄意伤人、公共滋扰以及鲁莽行为危害他人安危等，今年7月被判坐牢17周及罚款1500元。

曾酒后开车撞上人行道

被告杨伟龙曾酒后开车，结果撞上竹脚医院外的人行道。

事故发生在去年9月20日晚上11时34分，调查显示，被告从当晚7时到8时都在喝酒，随后还开车送朋友回家，途中车子在交界处失控撞上路缘（kerb），正好被巡警撞见。

被告进行呼气检测，结果显示，每呼出100毫升气体中含56微克的酒精，高过法定的35微克。

被告最终被吊销各级驾照30个月。（人名译音）