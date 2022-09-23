澳都斯1000万顾客受网络攻击影响

（早报讯）新电信（Singtel）持有的澳大利亚第二大电信公司澳都斯（Optus）遭网络攻击，受影响者或多达1000万人。

澳都斯透露，最坏情况下多达1000万顾客的个人资料可能已被盗，将个别通知受影响的顾客，但没有任何企业客户的资料在这次网络攻击被泄露。

根据路透社星期五（9月23日）报道，对于公司的客户资料数据库遭一个海外单位闯入取得客户的住家地址、驾驶执照和护照号码，澳都斯首席执行长罗斯玛琳（Kelly Bayer Rosmarin）表示感到愤怒和遗憾。

罗斯玛琳在线上记者会说：“我们将具体确定哪些顾客（受到影响），并主动与每个顾客联系，明确解释他们的哪些信息已经被暴露并被拿走。”

这是澳大利亚最大宗的网络攻击事件之一。

可能有多达980万个账户被泄露，相当于澳大利亚人口的40％，但罗斯玛琳说，“这是绝对最坏的情况，而我们有理由相信，实际数字比这还要小”。

罗斯玛琳指出，企业客户似乎没有受到影响，没有迹象表明入侵者拿走了顾客的银行账户信息或密码。警方和网络安全机构仍在调查这起事件。

攻击者的互联网协议（IP）地址是在欧洲一些国家。

罗斯玛琳说，作为一家主要的电信公司，澳都斯认为自己是网络攻击者的目标，并经常击退企图入侵者，但“这次的攻击与我们以前见过的任何形式都不相似，而且不幸的是，它成功了”。

新电信星期五股价一度下跌超过1％，目前跌幅收窄至0.37％，报2.67元。