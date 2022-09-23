央行加息潮加剧经济衰退担忧 本地股市跌1.1%

（早报讯）各地中央银行掀起新一波加息潮，加剧市场对经济衰退的担忧。紧随隔夜美股跌势，本地及区域股市普遍走低。

新加坡海峡时报指数星期五（9月23）闭市报3227.10点，下跌1.1%或35.97点。

亚太重要股市全线收低，悉尼下跌1.87%，首尔跌1.81%，吉隆坡、香港、台北、上海和深圳股市的跌幅介于0.66%至1.18%。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说：“本地股市原本在区域很抗跌，但美国、英国、瑞士，甚至印度尼西亚等发展中国家的中央银行陆续宣布加息，使市场喘不过气来，投资者对经济前景更担忧。”

从技术分析来看，她看跌海指接下来走势，不排除在没有利好消息情况下，继续下探3200点至3180点区间。

本地股市全天全场交易量13亿3000万股，交易额为14亿1000万元。上升股179只，下跌股340只。

30只海指成份股几乎全军覆没，当中28只下跌，领跌的是怡和控股（JMH），下挫2.72%至55.45美元。

扬子江船业（Yangzijiang）和皇胜酿酒厂（Emperador Inc.）逆势上扬，前者飙升12.73%至1.24元；后者上涨1.02%至0.495元。