国际咨询团提呈15项建议 助新加坡打造可持续航空枢纽

（早报讯）气候变化影响各领域，为推动航空领域可持续发展，由新加坡民航局委任的国际专家咨询团就机场运作、航空公司和空中交通管理三方面提呈15项建议。这些建议将纳入明年发布的可持续航空枢纽蓝图中。

咨询小组星期五（9月23日）把约80页的报告提呈给交通部长易华仁，针对机场运作提出六项建议，主要集中于提高再生能源的使用、改善能源效率，以及资源循环。

这包括探讨在樟宜机场飞行区的水源、跑道和滑行道周围区域等安装太阳能板，预计能满足机场多5％的用电量。

此外，咨询小组也提议机场改善空调效率、安装废料转化能源（waste-to-energy）系统，以及转向使用电力、氢能或生物燃料等干净能源的空侧车辆（airside vehicles）。樟宜机场也可开发“数码孪生”（digital twin）系统，通过预测分析和模拟，优化机场运作。

航空公司方面，咨询小组则建议业者推动并采用可持续航空燃料和发展航空技术。

报告指出，全球可持续航空燃料还处于初始阶段，价格和获取难易度方面都有待加强。为支持航空公司提高可持续燃料的使用，咨询小组建议民航局与利益相关方落实蓝图，为我国和区域可持续燃料供应建立长期且有保障的生态系统，包括加强供应链、寻找原料来源和投资新的燃料生产管道。

为了给可持续航空燃料制造商打一剂强心针，咨询小组建议除了推出承购机制，也可成立买家俱乐部，集结政府机构和企业成为可持续航空旅游的先行者。这个俱乐部将通过企业旅客和空运使用者等，推动可持续燃料的需求。

至于空中交通管理，咨询小组建议，短期内可采用空中交通管理系统更好地平衡供需，包括改善长途航班的协调与管理、推动更直接的航线、优化降陆过程，以及改善整个航行与起降过程的效率，减少燃料消耗和碳排放。

到了2027年至2032年的中期阶段，我国可与空中导航服务供应者及利益相关方合作，落实更先进的空中管理方案，包括推进允许自由规划航线的空域。

咨询小组与多达40家业者的120名代表集思广益

咨询小组由20名海内外专家在今年2月组成，过去六个月展开四次会议和六场深入讨论会，与多达40家业者的120名代表交流，汲取意见。

除了新加坡民航局，小组成员还包括来自国际机场理事会、芬兰石油公司耐思特（Neste）、波音公司和本地航空学研究院的代表。

领导小组的新加坡科技设计大学校长张道昌指出，对航空领域来说，任何天气转变都可能影响机场设施和空中交通的规划，因此应对气候变化迫在眉睫。

“作为区域甚至是全球航空枢纽，新加坡成立国际咨询小组是适时的。我们召集了海内外航空业者和伙伴等集思广益，咨询小组所提出的建议对于我们探讨如何可持续发展将非常重要。”