海事局和行业伙伴组新联盟 探讨未来所需技能

（早报讯）为了让新加坡在全球海事人才竞争中继续处于有利地位，新加坡海事及港务管理局、新加坡海事基金会、美国船级社及两家航运公司组成未来海事人才联盟，以让海事人员更好地掌握未来所需要的技能。

海事局及海事基金会星期五（9月23日）发联合文告指出，新成立的未来海事人才联盟，是今年4月海事业转型劳资政委员会成立后首要推动的工作之一，包括两家航运公司太船航运（Pacific Carriers Limited）及太平船务（Pacific International Lines）在内的联盟，旨在确保本地海事业积极转型时，也能让海事人员掌握日后所需的新技能。

交通部长易华仁以主宾身份出席新加坡船务公会37周年晚宴时指出，吸引和留住人才需要以整体协作的方式进行，新加坡是否能继续成为成功的国际海事中心，取决于我们在整个行业价值链中，吸引和留住人才的能力。

未来海事人才联盟将与行业伙伴、公会组织密切合作，探讨和落实未来所需的海事新技能，包括航海和岸上技能，及让海员更有效地过度到岸上的技能。

配合新成立的联盟，易华仁也宣布成立海事业三方咨询团，与行业领袖协商和确认未来海事技能和能力。

海事业三方咨询团将由海事基金会主席、太船航运首席执行官何永耀，及蚬壳（Shell）公司亚太、中东区航运和海事总经理尼克波特（Nick Potter）联合领导。

易华仁说：“这些举措将确保人才储备具备必要的技能，成为加强我们海事生态系统竞争力的基础。”