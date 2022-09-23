网民质疑办事不力 警方民防重申：没有不妥之处

（早报讯）31岁女子从友诺士弯组屋五楼一跃而下的视频在网上传开后，有网民就在网上留言，质疑警方和民防是否可以做得更多更好，以阻止女子往下跳。

针对网民的留言，警方与民防星期五（9月23日）发出联合文告，详尽道出整个任务的流程，并强调流程并无任何不妥之处。

根据联合文告，警方是在星期二（20日）傍晚6时30分左右接获通报，指友诺士弯第36座组屋的一个单位需要支援。

当时，一名身穿深色上衣和牛仔裤的女子，已经爬出五楼单位窗口外，她脚踩窗台，手握窗户，身体不断摇晃，而且多次向前倾斜，随时可能摔下楼。

首两名警员在傍晚6时43分前后抵达现场，两人上楼到事发单位，发现门是上锁的。

其他警员陆续在傍晚6时44分抵达现场，并在楼下尝试用英语和马来语跟女子沟通，劝她回返屋内，但女子充耳不闻。

民防部队在6时43分接获通报，红犀牛轻型消防车也在8分钟内抵达，救护车和消防车不久后也陆续赶抵现场。

然而，就在民防人员忙着铺设安全气垫和携带救援工具上楼时，女子却在傍晚6时54分左右跳下楼。

女子坠楼后在清醒的状态下被送往樟宜综合医院急救，并在精神健康法令下被捕。

当局重申，到场的警察和民防人员都有按照流程执行任务。当局也向两名在警方抵达前尝试劝下女子的公众表示感谢。