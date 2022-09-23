乱修电器坑人 无照电工入狱四周罚款3万余元

（早报讯）无照电工不仅没修好电器，还称顾客的各种电子设备损坏须替换，趁机开高价坑人。受害者后来得额外掏钱另找人修理，也有人发现电工把电器搞砸，导致有火患风险。

行骗长达七年的冒牌电工李玉陵（58岁），最终被判坐牢四周，及罚款3万3000元。他面对200多项欺骗及抵触电力法令（Electricity Act）罪名，星期五（9月23日）出庭承认其中17项，余项交由法官下判时考虑。

根据控方提控的罪状，被告2015年11月至2021年1月行骗。所有本地电工必须持有合格的执照，被告案发时根本没有执照，却多次登报或派发冰箱磁贴推销服务，称能解决停电问题，及修理各种电器。

其中一起案件发生在2020年2月5日。68岁的林姓妇女住家停电，联系被告上门解决问题。被告称妇女住家的漏电断路器（ELCB）损坏，要她付760元修理费，并在修理后声称没有型号适合的螺旋，因此只用胶带把箱子黏紧。

妇女的儿子三个月后上门探望母亲时，发现被告的处理方式很可疑，因此致电被告要收据。被告却称自己生病，过后就不再回复。

儿子于是找来专业电工检查漏电断路器，结果发现有问题，甚至有火患隐忧。专业电工最后重新整修一番，事后也只收了360元。

被告已向所有受害者作出全额赔偿。他在庭上称，自己完成国民服役后就一直替人进行“简单的修理工作”，但他没否认在无执照的情况下开工。（人名译音）