武吉班让信佳路直通KJE的支路星期天通车 助缓解车流量

（早报讯）武吉班让信佳路新建的支路将在星期天（9月25日）中午12时通车，让驾车者可从信佳路直通克兰芝快速公路（KJE），不但节省时间，也有助缓解更多新住宅项目落成而增加的车流量。

这条新支路衔接信佳路（Senja Road）与KJE往武吉知马快速公路（BKE）方向的路段，方便驾车者更快抵达市中心。

居住在信佳一带的许丽娟（51岁，自雇者）每个工作日都开车到位于政府大厦（City Hall）的办公室，途中须经过武吉班让环路（Bukit Panjang Ring Road）。该路段在繁忙时段会出现交通阻塞的情况，车程可长达45分钟至1小时。

她受访时说：“由于我的工作时间比较灵活，所以我通常都会避免繁忙时段出门。但我很期待新支路开通后，能节省上班的车程。”

为庆祝新支路即将通车，正华区、凯秀和武吉班让的公民咨询委员会星期六（24日）早上8时举办活动，武吉班让区议员连荣华与荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉连同近700名居民到新支路轻步快走。后来因为下大雨而取消其他活动。

谢秉辉接受《联合早报》采访时说：“今年有约1800个新住宅单位陆续搬入信佳，所以新支路的开通是非常合时的，相信它能缓解这一区的车流量。”

连荣华说，他们将在新支路开通后，收集居民的反馈，并观察交通情况，以进一步探讨如何改善信佳的交通情况。

今年1月，陆路交通管理局开通信佳路衔接KJE往泛岛快速公路（PIE）与大士方向和兀兰路的立交桥。4月，当局迁移KJE往BKE方向的支路，并将信佳连路与信佳路改建成单行路段。

KJE通往信佳连路的交界处的最后阶段工程预计在今年底建好，到时将能进一步缓解交通车流量，为居民提供更多便利。