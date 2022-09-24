易华仁：仍在探讨兴建西海岸延长线是否可行

（早报讯）政府仍在探讨兴建地铁西海岸延长线是否可行，交通部长易华仁说，工程规划必须考虑到对周围地区的影响。

全长24公里、共24个地铁站的裕廊区域线（Jurong Region Line）预计2027年起分三阶段通车。政府曾宣布探讨兴建一条新的西海岸延长线（West Coast Extension），沿着西海岸把裕廊区域线连接到环线的虎豹别墅一带，方便西部居民往来市中心。

易华仁星期六（9月24日）上午走访翻新后的亚逸拉惹巴刹与熟食中心。他接受媒体访问时说，能理解民众对西海岸延长线的关注。

但他强调，对于新加坡这样的小型城市国家，所有发展工作从实际工程到环境方面都必须是可持续的，应给予工程和规划团队足够的时间和空间完成可行性研究。

易华仁日前宣布，跨岛线（Cross Island Line）第二阶段路线将建六个地铁站，从光明山衔接到马城（Turf City）、阿尔柏王园（King Albert Park）、马裕（Maju）、金文泰、西海岸和裕廊湖区。工程预计2023年动工，约2032年竣工。

其中，裕廊湖区站与裕廊区域线的裕廊镇大会堂站之间的距离颇近。被问及政府是否会考虑把这两个站连接起来形成转换站，易华仁说，陆路交通管理局的工程师会继续研究，以确保地铁系统打造有意义的相互连接，为民众带来便利并加强系统韧性。

他也指出，在一些情况下，地铁线可能平行运行，但服务不同的客流量。工程团队须进行建模和规划，探讨现有的地铁线和规划中的地铁线如何发挥作用，为地铁系统下一阶段的发展提前规划。

未来10年内，地铁系统将从目前总长245公里，进一步扩大50％至360公里。

西海岸站选址 整体可为西海岸区提供更好交通衔接

此外，易华仁也就跨岛线第二阶段路线的西海岸站选址，透露更多细节。

有居民反馈，未来的西海岸站偏离西海岸市镇中心，并未带来便利。易华仁解释，工程和规划团队考虑到地点毗邻住宅区，以及刚翻新的亚逸拉惹巴刹与熟食中心；附近的工业区也有新的发展机遇，整体将为西海岸区提供更好的交通衔接。