律师15年前涉卷款而逃 星期五被捕

（早报讯）2007年因涉嫌卷走客户款项逃到国外被通缉的律师，潜逃15年后在星期五（9月23日）被警方逮捕，并在星期六（24日）被控上法庭。

被告康锡明（David Khong Siak Meng，55岁）曾是David Khong & Associates律师事务所的独资经营者，主要处理房地产事务，也擅长民事诉讼案。

据早前的报道，康锡明2007年因涉嫌卷走客户6万8000元后潜逃，警方展开调查后，向他发出拘捕令及通过国际刑警发布红色通缉令。他之后在2009年被三司特别庭除名。

在中国公安协助下 康锡明星期五抵新

警方星期六发文告说，在中国执法机构的合作和协助下，康锡明在星期五返回新加坡，并在同日被商业事务局逮捕。

康锡明星期六被控上法庭，面对失信的控状，指他未把客户的8万8000元存入客户户头并擅自挪用。若罪名成立，他将面临终身监禁，或10年的监禁，以及罚款。被告目前还押中央警署，案展9月30日过堂。警方的调查工作仍在进行中。

商业事务局局长周祥泰说：“警方会毫不犹豫地采取新加坡法律允许下的必要措施，缉拿在新加坡犯罪者，不论他们在何时犯罪或已逃往何处。”

周祥泰也对中国公安部在这起案件中提供的协助表示感谢。