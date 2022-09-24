武装部队澳洲袋鼠演习今年恢复往年规模

（早报讯）新加坡武装部队在澳大利亚举行的袋鼠演习今年恢复往年规模，超过4000名人员参与训练。为确保演习能安全恢复，武装部队今年进行额外的检查和重新调整培训节奏。

袋鼠演习于8月28日至10月11日在澳洲昆士兰州的肖尔沃特湾训练区（Shoalwater Bay Training Area）举行。作为武装部队最大规模海外军演项目，袋鼠演习2020年因冠病疫情而取消，2021年则缩小规模，只有大约580名武装部队人员参与。

袋鼠演习第二训练期指挥官陈泳翰上校说，为了确保训练能安全地恢复，武装部队今年采取了周全的规划，包括在士兵们飞往澳洲前就强化他们的体能，重新调整训练的节奏和强度，确保士兵能够适应。武装部队也重新评估训练计划，重新视察场地，确保过去两年来地形没有出现新的威胁和风险。

他举例说：“一般的海外训练可能时长大约14天，期间部队可能必须完成五项任务。我们重新调整培训的节奏，尽可能在各项任务之间给予他们更多休息时间，每项任务的时长也可能有所调整，少于过去的10至12小时。”

谈到这次演习的防疫措施，陈泳翰说，参与演习的士兵都已接种疫苗追加剂，武装部队也特别安排了隔离设施，若有士兵染疫就会立即隔离避免传播。

陈泳翰强调，肖尔沃特湾训练区的面积约为新加坡的四倍，地形也各有不同，参与单位都能学习在不同环境下演练武器平台，以及武器在不同环境下的差异。一些例如空投行动的项目不能在新加坡本岛进行，只能在外岛进行，海外演习就给予士兵机会进行完整训练。

除了直升机垂直补给任务，下悬式空运行动（underslung mission）和实弹演习，陆军部队的VELOCE15小型无人侦察机将首次参与袋鼠演习，同空军的苍鹭一号无人机一同完成任务。