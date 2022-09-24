维文：下来两年是国际局势发展的关键期

（早报讯）接下来两年是国际局势发展的关键期。若各国能顺利度过这两年，避免战争，搞好国内政治，不要失去理智或灰心失望，并继续投资于人民，那么未来数十年大家仍有可能拥有更美好的前景。

到美国纽约出席第77届联合国大会的我国外交部长维文医生，星期五（9月23日）在美国智库亚洲协会（Asia Society）的活动上发表演讲。面对紧张的地缘政治和分裂的国际局势，维文促请各国也往积极的一面看。

维文说：“如果我们可以避免战争，可以在科技方面继续合作，我们就有潜能进入一个新的黄金时代，一个美国、中国、欧洲、亚洲、东南亚、非洲和拉丁美洲都有份参与的新繁荣时代。”

要达到“新黄金时代”，维文认为各国必须进行改革，投资基础建设、教育、培训，以及累积社会资本。他指出，建立起国内的信心，有助缓和一些紧张局势，而他深信“外交政策始于国内”。

中美缺乏战略互信

针对中美关系，维文认为，中美对立是因为“缺乏战略互信”。

他说：“就像人际关系一样，一旦少了信任，就会老是往对方最坏的一面想。这么做的危险之处在于，双方可能因此不断交恶，而且情况越来越严重。一方的言行会激起另一方的反应和对抗，可能导致误判或意外发生。我认为最终的焦点是台湾海峡，这是北京最红的红线。”