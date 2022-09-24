低薪工人行动联盟推行第二阶段计划 改善低收入群体福利

（早报讯）在商场内增设清洁工休息区、为低薪工人设立一站式信息平台、帮助单亲母亲求职等，迈入第二阶段的低薪工人群策群力行动联盟（AfA）计划推出多个项目，进一步改善低收入群体的工作环境与福利。

低薪工人群策群力行动联盟的第二阶段工作今年5月展开，共有约40名成员、九个项目小组参与。

其中一个项目是为在商场和办公楼工作的清洁工、保安人员等提供专属休息区。小组去年中开始和商场业主合作，目前已在福南商场、后港坊及星狮大厦落实这项计划。

领导这一项目的刘文忠（27岁，项目顾问）说，因发现许多在商场和办公楼工作的清洁工没有地方可以好好休息，往往会坐在楼梯间的地板上歇息，便萌生了为他们增设休息区的想法。

“通过和清洁工、保安人员的交流，了解他们希望休息区能提供桌椅、微波炉、冰箱等设施。他们也会负起责任，自行打理这个空间。”

项目小组也制定了休息区手册，协助业主在场所内落实计划。小组下来也会探讨如何更大规模地让更多有意增设休息区的业主，使用这一手册。

黄循财：最低薪资制或会带来意想不到的后果

副总理兼财政部长黄循财星期六（9月24日）出席低薪工人行动联盟工作坊致辞时说，政府投入了大量资源协助低薪工人提高薪资。此外，也致力于让低薪工人拥有持续的职业发展，并协助他们培训技能。

黄循财说，提高低薪工人的薪资无法轻易地透过落实最低薪资制来解决。这或会带来意想不到的后果，例如企业可能会减少聘用员工、受惠的未必是低薪工人等。

“一些最低薪资较高的国家，往往也有很大的薪资差距以及很高的失业率。要解决这个问题没有灵丹妙药，所以我们在探讨各项解决方案时要非常小心。”

黄循财与人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈也在工作坊上和各项目小组交流，针对他们的计划给予反馈。