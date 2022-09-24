涉帮假公安诈骗 21岁女子遭逮捕

（早报讯）涉嫌租屋和递送手机帮假公安诈骗，一名21岁女子遭逮捕。

新加坡警察部队星期六（9月24日）发文告说，当局在星期二（20日）接到一名女子遭绑架的报案。报案前，女子远在中国的父母收到一段视频，看到女儿手脚被绑，一名讲中文的陌生人向他们索要赎金。

接到报案后，东陵警署、刑事侦查局、警察情报局、商业事务局的警员展开搜救和调查，于星期四（22日）在义顺一处单位找到平安无事的女子，并逮捕涉嫌租下这个单位的21岁女子。

初步调查显示，受害者接到假称是新加坡卫生部打来的电话，指有人用受害者名义注册的电话在中国行骗。受害者否认此事后，电话被转至中国公安，骗子又称她的银行户头涉及在中国的洗钱活动。

受害者深信不疑，为了避免被驱逐出境，向骗子指定的银行户头转账35万元“保释金”，也按照骗子指示录下手脚被绑的视频，以协助调查。之后，骗子要求受害者断绝与他人的联系，并到骗子安排的“安全屋”自我隔离。

与此同时，骗子将此前录好的视频发送给受害者的父母，要求对方缴赎金才放人。

警方逮捕及调查涉案的21岁女子后发现，涉案女子听从骗子指示，租下住宅单位来“隔离”受害者，还交给受害者手机及电话卡，让她与骗子沟通。

案件仍在调查中。

自今年1月以来，本地已发生476起假公安骗案，涉及金额至少5730万元。