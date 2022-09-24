八名教师获颁全国杰出华文教师奖

（早报讯）华文教师与时俱进积极掌握新技术、加强团队协作以探讨多元教学策略、丰富教学内容，从而提升学生对华文学习的兴趣，八名来自中小学及初级学院的华文教师获颁第25届全国杰出华文教师奖。

他们分别是：辅仁小学的王瑄凤、林景小学的周志鸿、菩提学校的杜慧颖、南山小学的蓝俊杰、圣伯特理中学的康贤斌、文礼中学的林秀莉、百德中学的洪丽珊和英华初级学院的江滨。

全国杰出华文教师奖第25届颁奖典礼星期六（9月24日）上午在新报业媒体信托报业中心礼堂举行，除了教育工作者及获奖者家属之外，首次有非华族的学校校长出席，以表达对本校华文教师杰出成就的认可与鼓励。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳在致辞时，肯定了教师们的尽心尽责，以及为学生们学好华文所付出的努力。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳鼓励教师们要积极变通、寻求多元尝试。（卓祾祎摄）

颜晓芳说：“我要衷心地感谢所有老师的付出。老师，尤其是母语老师，其实特别辛苦。我们的母语老师的努力，需要更多的肯定。”

她也以德新中学的李美燕老师和维新小学的赵一瑾老师今年在《联合早报》实习的经历为例，鼓励教师们不仅要积极变通、寻求多元尝试，也要不断提升自我、丰富人生阅历，将所学与学生们分享。

全国杰出华文教师奖旨在肯定华文教师对中华语文教学所做出的贡献，该奖项由《联合早报》和早报校园联合主办，新加坡华文教研中心、新加坡华文教育学会、新加坡华文教师总会以及新加坡中学华文教师会协办，并获得教育部的支持以及新报业媒体基金赞助。