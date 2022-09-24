黄循财：会馆维护华人身份认同 我国才能应对各种挑战

（早报讯）大国之间的博弈越来越激烈，新加坡可能因此被迫选边站，在这动荡的世界里，因为有会馆维护本地华人独特的身份认同，我国才能应对各种挑战。

副总理兼财政部长黄循财星期六（9月24日）以主宾的身份，为新加坡黄氏总会新大厦开幕典礼致辞时，谈到会馆多年来和在近年动荡的局势中扮演的角色。

副总理兼财政部长黄循财星期六以主宾的身份，为新加坡黄氏总会新大厦开幕典礼致辞。（李冠卫摄）

黄循财以华语致辞说，早期像黄氏总会这样的社团主要为南来的移民提供帮助，协助他们在异乡落地生根。随着我国社会的发展，今天的新加坡华社已在这个多元种族和多元文化的社会里，建立起属于自己的独特身份认同感。

“会馆尽一份力，维护好新加坡华人这个独特的身份认同，我们才能应对这个动荡的世界所带来的各种挑战。最近世界局势的发展令人担忧，当大国之间的博弈越来越激烈的时候，新加坡一定会受到影响，但无论做出什么决定，我们不是在选边站，主要的考虑是维护新加坡和新加坡人的利益。在这方面，会馆在协助新移民融入社会，帮助他们了解多元种族、多元文化的新加坡，扮演着至关重要的角色。”

黄氏总会的前身是“星洲南洋江夏堂”，创立于1924年。组织在1952年买下芽笼35巷16号的两层楼洋房江夏堂，以及洋房所在的土地作为会所。江夏堂于2018年拆除，重建成本地首个会馆与私宅相结合的新大厦。

2021年竣工的新大厦楼高八层，二楼为黄氏总会的新会所。