维文：中美领导人能否会面 对缓解两国关系至关重要

（早报讯）中美两国领导人能否在下来两个月的一系列外交峰会上会面，为相处模式定调，将对缓解两国紧张关系起到重要作用。

到美国纽约出席第77届联合国大会的外交部长维文医生当地时间星期六（9月24日）总结过去一周的访问行程，以连线方式接受新加坡媒体访问时说，台海局势近期走势引起严重关切。

美国国务卿布林肯和中国国务委员兼外长王毅23日举行会谈，维文也因此对中美关系能取得积极进展抱存些许乐观。

“两国都了解事态严重。我们只能希望双方能理智处理，避免出现闪失、误判、意外，甚至是事态螺旋式升级的可能。”

维文说，现在到年底有一系列外交会议，包括二十国集团（G20）峰会和亚细安系列峰会。他希望这些会议能促成中美领导人会面，达成某种权宜妥协（modus vivendi）并为双方官员和利益相关方定调，以展开具建设意义和积极的磋商。

“分歧无法完全去除，但至少能处理好争议点，缓解紧张关系，为事态降温。”

谈到此次联大会议的氛围时，维文说，中美关系、乌克兰局势、粮食问题和能源危机，以及冠病疫情未完全消除，使会谈氛围沉重，各国感到前景黯淡。多个小国认为必须在以规则为基础、联合国宪章为中心的体系中加强多边主义，并尽可能说服和呼吁大国自我克制和遵循国际法。