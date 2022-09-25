李智陞：政府会确保房屋市场稳定 也将研究新趋势和需求

（早报讯）政府会按照计划在2021年至2025年间兴建多达10万个新组屋单位，也会继续密切关注并确保房屋市场是稳定和可持续的。我国在应付眼下挑战的同时，也须研究新的房屋趋势和需求，为未来做更好的规划。

新加坡第四代团队日前展开为期一年的“新加坡携手前进”运动，为我国下一个10年及更长远的未来制定计划，而团队探讨的其中一个支柱是住屋课题。配合运动，国家发展部展开一系列小组讨论会，约200名公众参与星期天（9月25日）举办的首场活动，分享他们对上述课题的看法。

国家发展部长李智陞在活动上致辞时说，住房对新加坡人来说是非常重要的课题，不少人目前最担心的就是建筑工程延误、等候时间较长以及是否负担得起房屋价格。

他指出，建屋发展局努力应付延误，也会供应更多组屋，包括在2021年至2025年间兴建多达10万个新组屋单位。“我们也会继续密切关注房屋市场，支持一个既稳定又可持续的房屋市场。”

不过，李智陞也提醒，我国在应付眼下挑战的同时，也必须放眼未来，探讨有关公共房屋的社会契约这些年有哪些变化、下来又会如何改变。“这会指引我们更好地为未来规划和提供房屋，以及决定如何利用非常有限的土地和资源。”

他指出，年轻夫妇依旧向往结婚买房，但更多年轻人希望能更早搬出来独立生活，也有一些年长者想要就地养老，这些都是政府需要研究的趋势和需求，而当局会通过上述运动这么做。

国家发展部将在下来几周举办更多场小组讨论会，也将走进社区和校园举办路演。当局也会从10月8日起展开线上调查，邀请公众提交意见。