芬维尔民众俱乐部正式开幕 多元设施注重年轻家庭需求

（早报讯）芬维尔民众俱乐部星期天（9月25日）正式开幕，这座位于宏茂桥集选区的五层楼民众俱乐部设有多元设施，以满足不同居民，尤其年轻家庭的需求，包括将最顶层作为托儿服务及游乐场等用途。

李显龙总理星期天为芬维尔（Fernvale）民众俱乐部，以及芬维尔小贩中心和巴刹主持正式揭幕仪式。

李总理致辞时说，在宏茂桥集选区，芬维尔拥有最多年轻家庭，因此民众俱乐部也照顾他们的需求，设有托儿所、增益中心以及儿童游乐场等设施。

芬维尔区在上届全国大选时划入宏茂桥集选区。目前，年轻家庭占这一区人口的大约40％。

李显龙总理（左六）星期天为芬维尔（Fernvale）民众俱乐部，以及芬维尔小贩中心和巴刹主持正式揭幕仪式。（陈斌勤摄）

也是宏茂桥集选区议员的李总理指出，芬维尔区下来几年还会有更多公共住房项目完工，更多年轻家庭将迁入这个区。

李总理说，民众俱乐部的作用是要让居民有一个活动中心。为了让居民联络感情，一起参与活动，芬维尔民众俱乐部的设施和活动项目都是参考了居民的意见后所设立。

除了设有晨运跑道、羽毛球场以及24小时健身房，民众俱乐部也根据居民的兴趣，开办瑜伽、排舞、编程学习坊，以及不同种族美食烹饪等课程。

位于民众俱乐部三楼的芬维尔小贩中心和巴刹，7月已启用，共有28个小贩摊位和20个巴刹摊位，由Kopitiam以社会企业的模式经营。一大亮点是小贩中心目前有两个档口提供“现买现煮现吃”的新颖概念，为生活忙碌的居民提供方便。

2017年就开始筹建的芬维尔民众俱乐部，原定前年开幕，因为受疫情影响，延后至今。

芬维尔民众俱乐部是宏茂桥集选区第二所融入小贩中心的民众俱乐部。在这个集选区内，首个设有小贩中心的民众俱乐部是茨园民众俱乐部。