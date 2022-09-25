黄丝带竞赛相隔两年恢复实体竞赛 吸引超过3000人参加

（早报讯）为黄丝带基金筹款的黄丝带义跑今年以全新模式“黄丝带竞赛”（Yellow Ribbon Race）回归，并首次结合实体和线上模式举行，让更多人能够参与及支持给予释囚第二次机会。

受疫情影响，黄丝带义跑在2020年停办，去年首次改成线上举行，让参赛者使用应用程序记录跑步路线，并将路线构出“黄丝带”的图案，以表示对黄丝带计划的支持。

今年的主题为竞逐第二次机会（I Race for Second Chances），并在新模式下，首次让参赛者能够自由选择实体或线上完成竞赛。

星期天（9月25日）早上天不作美，导致原本应在7时15分和7时45分开始的6公里和10公里竞赛，改成8时一同开跑，但这丝毫不影响在场近3000名参赛者的兴致。

受邀为黄丝带竞赛挥旗，并参与6公里项目的副总理兼财政部长黄循财也鼓励到场参与竞赛的释囚和公众。他说，每个人都应该拥有第二次机会。

新加坡监狱署黄丝带竞赛2022委员会副主席郭永照说，为了让今年的实体赛程更具有意义，今年的赛程围绕着多数囚犯居住的樟宜监狱中心。

也是B5狱所所长的郭永照说：“为了打造一个包容和具有凝聚力的社会，我们需要借囚犯和释囚们一臂之力，协助他们融入社会，会国家发展进一份力。”